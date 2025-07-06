Італійський клуб Дженоа майже дійшов згоди з 38-річним англійським форвардом Джеймі Вардi, однак головний тренер Патрік Вієйра заблокував трансфер. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією, спортдиректор Дженоа Флавіо Річчарделла узгодив контракт і навіть домовився із спонсорами, які мали взяти на себе його зарплату. Попри це, Вієйра вирішив, що Вардi не відповідає концепції команди і наклав вето на перехід.

Минулого сезону Вардi провів за Лестер Сіті 36 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 4 результативні передачі. За «лисиць» він виступав з 2012 року, зокрема був чемпіоном АПЛ, а також володарем Кубка та Суперкубка Англії. Наприкінці минулого сезону Варді залишив Лестер.

Після відмови Дженоа, Вардi може перейти до шотландського Рейнджерс — про це вже йдуть активні переговори.