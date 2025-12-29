Варфоломєєв запалює в чемпіонаті Англії. Відео асисту українця
Його команда зберігає чудові шанси на підвищення у класі
24 хвилини тому
Український півзахисник Лінкольн Сіті Іван Варфоломєєв відзначився результативною дією в матчі 23-го туру англійської Ліги 1 проти Барнслі, оформивши асист і допомігши своїй команді здобути важливі очки.
Вирішальний для старту поєдинку епізод стався вже на 8-й хвилині. Лінкольн Сіті заробив стандарт, і Варфоломєєв виконав подачу зі штрафного точно на Томаса Геймера. Партнер українця виграв позицію в штрафному майданчику та влучним ударом головою відправив м’яч у сітку, зробивши рахунок 1:0 на користь Лінкольна. Цей гол дозволив господарям діяти більш впевнено й надалі контролювати ситуацію на полі.
Для Варфоломєєва ця гра стала вже 21-ю у всіх турнірах поточного сезону. Загалом в його активі тепер три результативні передачі, що підкреслює його роль у створенні гольових моментів, особливо під час виконання стандартів.
У підсумку Лінкольн Сіті довів матч до перемоги з рахунком 2:0. Другий м’яч забив Річ, закріпивши перевагу команди та знявши питання щодо результату наприкінці зустрічі.
Завдяки цій перемозі Лінкольн набрав 44 очки в турнірній таблиці й зберіг прохідну другу позицію. Відставання від лідера, Кардіффа, становить три бали, тож команда продовжує боротьбу за підвищення в класі та залишається в безпосередній гонці за перше місце.
Ліга 1 (Англія), 23-й тур
Барнслі – Лінкольн Сіті 0:2
Голи: Геймер, 8, Річ, 72
