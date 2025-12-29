Сергій Разумовський

Український півзахисник Лінкольн Сіті Іван Варфоломєєв відзначився результативною дією в матчі 23-го туру англійської Ліги 1 проти Барнслі, оформивши асист і допомігши своїй команді здобути важливі очки.

Вирішальний для старту поєдинку епізод стався вже на 8-й хвилині. Лінкольн Сіті заробив стандарт, і Варфоломєєв виконав подачу зі штрафного точно на Томаса Геймера. Партнер українця виграв позицію в штрафному майданчику та влучним ударом головою відправив м’яч у сітку, зробивши рахунок 1:0 на користь Лінкольна. Цей гол дозволив господарям діяти більш впевнено й надалі контролювати ситуацію на полі.

An unchallenged header at the back post by Hamer put the visitors in front. 1 Poor Marking. 2. As much as Cleary excites me going forward with the ball, his lazy tackle in the edge of the box has put us in trouble in successive matches. Barnsley 0-1 Lincoln pic.twitter.com/gfSfiR5e23 — Chris Mann (@The_Mannster) December 29, 2025

Для Варфоломєєва ця гра стала вже 21-ю у всіх турнірах поточного сезону. Загалом в його активі тепер три результативні передачі, що підкреслює його роль у створенні гольових моментів, особливо під час виконання стандартів.

У підсумку Лінкольн Сіті довів матч до перемоги з рахунком 2:0. Другий м’яч забив Річ, закріпивши перевагу команди та знявши питання щодо результату наприкінці зустрічі.

Завдяки цій перемозі Лінкольн набрав 44 очки в турнірній таблиці й зберіг прохідну другу позицію. Відставання від лідера, Кардіффа, становить три бали, тож команда продовжує боротьбу за підвищення в класі та залишається в безпосередній гонці за перше місце.

Ліга 1 (Англія), 23-й тур

Барнслі – Лінкольн Сіті 0:2

Голи: Геймер, 8, Річ, 72

Раніше молодіжна збірна України з Варфоломєєвим у складі програла Албанії.