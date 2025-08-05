Коментатор та ютубер Віктор Вацко поділився очікуваннями від матчів 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса. Його слова наводить УПЛ ТБ.

Для Динамо на даному етапі набагато важливіше потрапити в ЛЧ. Якщо запропонувати зараз Шовковському програти два матчі в чемпіонаті, але вийти в основний етап Ліги чемпіонів, я думаю, що він погодиться. Я можу помилятися, але думаю, що для Динамо зараз це набагато важливіше.

Якщо вони зараз пройдуть без втрат цей етап і залізуть в основну сітку ЛЧ, це буде взагалі топовий результат. Тому зараз я від Динамо не очікую того артистизму, феєрії і видовищності, яку показує Шахтар. Я очікую, що вони витискатимуть максимум з того, що мають. За рахунок ротації та класу, - підкреслив Вацко.