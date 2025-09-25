Вацко висловився про Михавка: «Хто зараз дасть за нього 20 мільйонів?»
Вацко вказує на втрачені Динамо шанси
1 день тому
Відомий журналіст і коментатор Віктор Вацко висловив здивування тим, що Динамо не поспішає розлучатися з перспективними футболістами і вважає за краще не чекати на більш вигідні пропозиції.
«Велике мистецтво футбольного бізнесу – продати своєчасно. Михавко після чемпіонського сезону міг піти до Марселя. Не продали, хоч могли заробити. На здоров'я. Це ж стосується Бражка.
Хто зараз дасть за Михавка чи Бражка 20 мільйонів? Який Марсель тепер. Подивіться на гру захисників Динамо у грі з Олександрією», – сказав Вацко.
Раніше повідомлялося, що Марсель виявляв інтерес до Михавка, а Вулверхемптон намагався підписати Бражка, проте обидві пропозиції київський клуб відхилив.
Раніше стало відомо, що Михавко найкращий у світі захисник за важливим показником.
