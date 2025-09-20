Михавко найкращий у світі захисник за важливим показником
Українець випередив зіркового оборонця Реала
близько 1 години тому
Тарас Михавко/фото: Динамо
Захисника Динамо Тараса Михавка визнано найкращим футболістом світу до 21 року за показником виграних верхових дуелей.
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory виділив 20-річного центрбека киян за його виняткову майстерність у цьому компоненті гри. Рейтинг формувався на основі статистики футболістів із 55 найсильніших ліг світу.
Цікаво, що Михавко зумів перевершити навіть захисника Реала Діна Хейсена. В українця показник виграних верхових єдиноборств становив 92,3%, тоді як іспанець має 88,7%.
Нинішнього сезону Михавко вже провів 11 матчів за Динамо і забив три голи.
