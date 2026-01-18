Сергій Разумовський

Марсель здобув яскраву виїзну перемогу над Анже в матчі 18-го туру Ліги 1, розгромивши суперника з рахунком 5:2. Одним із ключових епізодів зустрічі став другий гол гостей, автором якого став вінгер Мейсон Ґрінвуд, що допомогло марсельцям закріпити перевагу та надалі спокійніше контролювати хід гри.

Для 24-річного англійця цей м’яч став уже 20-м у поточному сезоні – він продовжує демонструвати стабільну результативність і тримає високу планку. Для порівняння, у минулій кампанії Ґрінвуд відзначився 22 рази, тож нині він уже дуже близький до того, щоб повторити або навіть перевершити власний показник.

Марсель набрав 35 очок. Олімпік на вісім балів відстає від Ланса та на сім від ПСЖ українця Іллі Забарного.

Ліга 1, 18-й тур

Анже – Марсель 2:5

Голи: Сбаі, 45+2, Аллевіна, 90+2 – Гуїрі, 19, Ґрінвуд, 24, Траоре, 34, Веа, 40, Пайшан, 88

Нагадаємо, рекорд Ланса в історії клубу не дозволив ПСЖ Забарного наздогнати себе в таблиці.