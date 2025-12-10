Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки матчу шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера (1:0). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми відставали від Інтера на три очки. Найкраще, що можна було зробити, – це перемогти тут. У них дуже сильна команда. Загалом ми показали гарну гру.

Ми не могли просити більше, якщо оцінювати наш виступ проти такого сильного суперника, як Інтер. Гравці продемонстрували чудову ментальність. Це великий результат.