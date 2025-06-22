Павло Василенко

У суботу відбувся фінал плей-оф за вихід до другого дивізіону Іспанії. Перемогу здобула Андорра, що належить Жерару Піке. Матч завершився з рахунком 1:0.

Перший матч між Андоррою та Понферрадіною завершився внічию 1:1. Доля виходу до другого дивізіону Іспанії мала вирішитися у матчі-відповіді. У цьому матчі було забито лише один гол.

Відразу після початку другого тайму Лауті забив м'яч у сітку воріт. Нападник забезпечив команді перемогу з рахунком 1:0 та вихід у Сегунду.

Клуб, що належить Жерару Піке, повертається до Сегунди після річної відсутності. Останній сезон перед вильотом він завершив на 21 місці.