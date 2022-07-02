Вербич розповів, як на дружбі з Кендзьорою відбилися виступи за клуби-конкуренти

Словенський «динамівець» грав за «Легію», польський – за «Лех»

Кендзьора та Вербич / Фото - ФК Динамо Київ

Вінгер «Динамо» Беньямін Вербич розповів, чи відбилося на дружбі з захисником киян Томашем Кендзьорою те, що словенець грав за «Легію», а поляк – за «Лех».

Ні, ми допомогали одне одному як могли. Потім зв’язувалися по телефону майже щодня, спілкувались. Вони виграли чемпіонство, а ми ні, тож Томаш краще провів ці три місяці. Тепер знову разом, навіть мешкаємо в одній кімнаті. Сумували один за одним, тепер є про що поговорити.

Вербич також пояснив своє рішення повернутися до «Динамо», незважаючи на війну в Україні.