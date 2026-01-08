Сергій Разумовський

Рівненський Верес визначився з насиченою програмою на зимові тренувальні збори в Туреччині. Про це повідомляє пресслужба клубу. Команда планує провести там одразу десять контрольних матчів. Наразі вже відомі вісім суперників червоно-чорних, тоді як ще два спаринги клуб продовжує узгоджувати в перемовинах із потенційними опонентами.

Підопічні Олега Шандрука зіграють із командами різних стилів і чемпіонатів, що дозволить тренерському штабу перевірити готовність складу в різнопланових умовах: від європейських колективів із високою інтенсивністю до представників ліг, де сильніші фізика й боротьба. Серед уже підтверджених опонентів — Краковія з Кракова, яка наразі посідає шосте місце в польській Екстраклясі, а також празький Богеміанс 1905, що йде дванадцятим у чеській Шанс-лізі. Окремої уваги заслуговує Аркадаг – чинний чемпіон Туркменістану та учасник Ліги чемпіонів Азії, який за статусом і досвідом міжнародних матчів може стати дуже показовим спаринг-партнером.

Також у Туреччині Верес зустрінеться з Дукаджині, третьою на цей момент командою Суперліги Косово, і з Іберією 1999 – чемпіоном Грузії. Крім того, в переліку суперників є Динамо Тбілісі — найтитулованіший клуб Грузії, який минулого сезону фінішував четвертим в Еровнулі-лізі. Данію на зборах представлятиме Відовре, що нині перебуває на четвертій позиції у Першому дивізіоні. Не обійдеться й без матчу з українським опонентом: 8 лютого рівняни зіграють із Кудрівкою, яка займає 13-те місце в Українській Прем’єр-лізі.

🗓 Розклад контрольних матчів Вереса в Туреччині

17 січня: Верес – Краковія (Краків, Польща)

22 січня: Верес – Богеміанс 1905 (Прага, Чехія)

25 січня: Верес – Аркадаг (Туркменістан)

26 січня: Верес – Дукаджині (Кліна, Косово)

02 лютого: Верес – Іберія 1999 (Тбілісі, Грузія)

08 лютого: Верес – Кудрівка (Україна)

10 лютого: Верес – Відовре (Данія)

13 лютого: Верес – Динамо Тбілісі (Грузія)

Як зазначається, два контрольні поєдинки з запланованих десяти поки залишаються без підтверджених суперників. Клуб продовжує роботу над тим, щоб закрити цю частину програми, імовірно підбираючи опонентів під конкретні тренерські задачі – наприклад, ще одну гру з командою з європейського топ-середняка або додатковий матч проти українського клубу для моделювання умов УПЛ.

Що стосується організаційного графіка, то футболісти Вереса повернуться з відпустки 8 січня. Упродовж двох днів команда пройде медичний огляд і здасть необхідні тести, після чого вже 10 січня вирушить до Туреччини, де й розпочнеться основна частина підготовки з великою кількістю ігрової практики.

Після завершення зборів Верес готуватиметься до відновлення офіційних матчів. Першу гру української Прем’єр-ліги у 2026 році рівняни мають провести вдома проти Полтави – базова дата поєдинку 21 лютого.