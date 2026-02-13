Сергій Разумовський

Камерунський фланговий півзахисник Самуель Нонго більше не виступатиме за Верес – про це офіційно проінформувала пресслужба рівненського клубу. Нині вже відомо, що 21-річний африканець продовжить свою професійну кар’єру в складі албанського Ельбасані, із яким футболіст успішно узгодив всі деталі нового контракту.

Самуель Нонго став гравцем червоно-чорних у серпні 2024 року, але за час виступів у Вересі часто був змушений пропускати матчі через відновлення після травми. Загалом у футболці рівненської команди він провів 11 матчів – дев’ять разів виходив на поле в матчах чемпіонату УПЛ та ще двічі грав у Кубку України. Незважаючи на складний період, пов’язаний із відновленням, футболіст залишив позитивне враження своїм професіоналізмом та роботою в команді.

Тепер Самуель Нонго відкриває для себе новий етап у футбольній кар’єрі і спробує проявити себе в чемпіонаті Албанії у складі Ельбасані. Верес подякував легіонеру за співпрацю й побажав успіхів та розвитку на новому місці.

