Сергій Разумовський

Рівненський Верес після поразки у матчі 16-го туру української Премʼєр-ліги проти Динамо (0:3) оголосив про завершення співпраці з одним зі своїх символів останніх років – Валерієм Кучеровим. Після гри клуб підтвердив, що тридцятидворічний півзахисник, якого справедливо вважають легендою червоно-чорних і рекордсменом команди за кількістю зіграних поєдинків серед чинних футболістів, залишає Верес. Термін дії контракту між гравцем і народним клубом спливає наприкінці цього року, і сторони, зваживши на всі обставини, дійшли спільного рішення не продовжувати угоду, фактично підбивши підсумок довгого й насиченого спільного шляху.

Валерій Кучеров з перервами виступав у складі рівнян із літа 2016 року, пройшовши з командою унікальний шлях від Другої ліги до елітного дивізіону – української Премʼєр-ліги. За цей час він встиг зіграти за Верес в усіх офіційних турнірах, у яких брав участь клуб, і став частиною найбільш успішних сторінок його новітньої історії. Разом із рівнянами півзахисник завоював бронзові медалі Першої ліги в сезоні 2016/2017, а згодом підняв над головою й золоті медалі Першої ліги у сезоні 2020/2021, що забезпечили повернення клубу до УПЛ.

Статистика Валерія Кучерова у футболці Вереса вражає своєю масштабністю. За девʼять неповних сезонів він провів за рівненський клуб 230 офіційних матчів: 118 поєдинків в УПЛ, 60 матчів у Першій лізі, 6 перехідних зустрічей, 26 поєдинків на рівні Другої ліги та ще 20 ігор у Кубку України. За цей час півзахисник відзначився 6 забитими мʼячами (5 голів в УПЛ та 1 у Першій лізі), а також віддав 15 результативних передач, стабільно впливаючи як на атакувальні дії команди, так і на загальний баланс гри в центрі поля.

Кучеров є рекордсменом за кількістю офіційних матчів за Верес серед усіх гравців, які продовжують активну ігрову карʼєру. У загальному рейтингу футболістів червоно-чорних періоду Незалежності України він посідає шосту позицію, поступаючись лише пʼятьом легендарним фігурам клубної історії: Віталію Шевчуку (301 матч), Анатолію Коломійцю (291 матч), Андрію Федорчуку (282 матчі), Володимиру Новаку (263 поєдинки) та Володимиру Никончуку (235 матчів). Окремо підкреслюється, що саме Валерій Кучеров є рекордсменом рівненського Вереса за кількістю зіграних поєдинків на рівні української Премʼєр-ліги, що ще раз підтверджує його особливий статус і значення для клубу та його вболівальників.

