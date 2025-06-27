Верес оголосив про перший трансфер цього міжсезоння
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близько 1 години тому
Фото - НК Верес
Верес оголосив про підписання грецького захисника Константіноса Стамуліса, повідомляє офіційний сайт клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Попереднім клубом гравця був кіпрський Анортосіс.
24-річний правий захисник розпочне новий сезон в УПЛ, уклавши з народним клубом контракт на 2 роки.
Стамуліс став першим грецьким легіонером в історії червоно-чорних.
Верес попрощався з легендою клубу.