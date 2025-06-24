Сергій Стаднюк

Голкіпер Богдан Когут залишив Верес. Про це повідомляє пресслужба клубу.

37-річний футболіст провів загалом сім сезонів у складі команди. Контракт між гравцем і клубом було достроково припинено за згодою сторін.

Когут уперше приєднався до Вереса влітку 2016 року, коли команда ще виступала на старому стадіоні Авангард. У 2020 році він повернувся, щоб допомогти клубу вдруге здобути підвищення до УПЛ. Загалом провів 135 офіційних матчів за Верес: 63 в УПЛ, 53 у Першій лізі, 6 у перехідних матчах та 13 у Кубку України.

У складі рівненського клубу воротар став бронзовим призером Першої ліги в сезоні 2016/2017. Вигравав другий за силою дивізіон у сезоні 2020/2021.

Раніше у Вересі відверто зізналися, що не можуть втримати лідерів.