У контрольному матчі, що відбувся 12 липня на стадіоні Ювілейний у Бучі, Верес здобув мінімальну перемогу над абсолютним новачком УПЛ — Кудрівкою.

Рівняни протягом усього поєдинку володіли перевагою та регулярно загрожували воротам суперника. Але долю матчу вирішив епізод на останній хвилині. Після затяжної атаки Максим Сміян розрізною передачею вивів на ударну позицію Дениса Ндукве, і той без проблем переправив м’яч у сітку — 0:1.

У другій половині дня Верес проведе ще один контрольний поєдинок — проти Колоса-2 з другої ліги. Початок гри о 17:00 на стадіоні імені Володимира Мельника в Обухові.

Контрольний матч

12 липня 2025 року, Буча, стадіон Ювілейний

Кудрівка – Верес – 0:1 (0:0)

Гол: Ндукве (90)