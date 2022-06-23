«Верес» покинуло одразу п'ять футболістів

З гравцями не стали продовжувати контракти

Ігор Солдат / Фото - НК Верес

Одразу п'ять футболістів покинули «Верес». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так, з команди пішли голкіпер Артем Кичак. Також шукають собі нові клуби польові гравці Ігор Солдат, Роман Гончаренко, Дмитро Махнєв і Микита Полюлях.

У всіх футболістів закінчився термін дії контрактів. Сторони вирішили їх не продовжувати.

Раніше президент «Вереса» пообіцяв переглянути контракти в бік збільшення після війни.