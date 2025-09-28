Сергій Стаднюк

Понеділок, 29 вересня, подарує українським уболівальникам ще один насичений футбольний день. На вас чекають матчі у Другій, Першій лігах України, «вовче» дербі в УПЛ, а завершать вечір поєдинки в Серії А та АПЛ за участю українських легіонерів.

У Другій лізі відбудуться матчі десятого туру. У групі Б дубль Чорноморця зіграє проти Тростянця, а в групі А Лісне Дениса Гармаша та Сергія Рибалки прийме Самбір-Ниву-2.

12:00 | Чорноморець-2 – Тростянець. Пряма трансляція

14:30 | Лісне – Самбір-Нива-2. Пряма трансляція

У Першій лізі на черзі одразу три матчі восьмого туру. О 13:00 Металіст зійдеться з Лівим Берегом, о 13:45 Металург прийматиме Інгулець, а о 15:30 Фенікс-Маріуполь вдома спробує зупинити амбітну Буковину.

13:00 | Металіст – Лівий Берег. Пряма трансляція

13:45 | Металург – Інгулець. Пряма трансляція

15:30 | Фенікс-Маріуполь – Буковина. Пряма трансляція

В українській Прем’єр-лізі відбудеться останній матч сьомого туру. О 18:00 Верес у Рівному зустрінеться з Поліссям. «Вовче» дербі завжди обіцяє гарячий футбол.

18:00 | Верес – Полісся. Пряма трансляція

Європейська частина вечора також обіцяє бути цікавою. У Серії А Дженоа з Русланом Маліновським у складі прийме Лаціо. А завершить ігровий день матч в Англійській Прем’єр-лізі між Евертоном Віталія Миколенка та Вест Гемом.

21:45 | Дженоа – Лаціо. Пряма трансляція

22:00 | Евертон – Вест Гем. Пряма трансляція