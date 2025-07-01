Сергій Стаднюк

Фланговий захисник Василь Гакман залишав Верес. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що 25-річний футболіст отримав статус вільного агента. Сторони достроково розірвали контракт за взаємною згодою.

Упродовж минулого сезону футболіст пропустив значну частину матчів через травму зв'язок колінного суглоба. Клуб забезпечив гравцеві повну підтримку у процесі реабілітації та відновлення.

Гакман приєднався до Вереса влітку 2023 року. За два сезони у складі рівненської команди оборонець провів 25 офіційних поєдинків – 22 у чемпіонаті УПЛ та три у Кубку України. Йому вдалося відзначитися однією результативною передачею.

Футболіст є вихованцем Буковини. До рівнян він виступав за чернівецький клуб від 2017 до 2023 року. Перед повномасштабним вторгненням рф в Україну залишив команду, але повернувся в серпні 2022 року.

Раніше Верес звинуватив відомого блогера в порушеннях журналістських стандартів.