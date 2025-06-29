Верес звинуватив відомого блогера в порушеннях журналістських стандартів
Що відомо про інцидент
близько 1 години тому
Верес звинуватив ютубера Ігоря Бурбаса в порушенні журналістської етики після виходу інтерв'ю з півзахисником Ігорем Харатіним, яке не сподобалось клубному керівництву.
Народний клуб Верес офіційно повідомляє про припинення комунікації та будь-якої іншої співпраці із блогером Ігорем Бурбасом
Причиною такого рішення стала публікація Ігорем Бурбасом на власному YouTube каналі інтерв'ю із футболістом червоно-чорних Ігорем Харатіним. Попри те, що ані клуб, ані сам футболіст дозволу на публікацію готового матеріалу не надавали
Ознайомившись із попередніми роботами Ігоря Бурбаса народний клуб помітив факти порушення журналістської етики, відверто маніпулятивні на нашу думку матеріали та наративи. Аби уникнути будь-яких можливих асоціацій з іменем Ігоря Бурбаса - народний клуб, представники тренерського штабу та футболісти відтепер уникатимуть будь-яких контактів із даним блогером, - йдеться в повідомленні Вереса.
Раніше Верес попрощався з легендою клубу.