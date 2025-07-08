Верес продовжує комплектувати команду до нового сезону
В команді представили чергового новачка
близько 1 години тому
Фото - НК Верес
Верес оголосив про трансфер 18-річного вінгера Ігнат Пушкуци, повідомляє офіційний сайт клубу.
Син відомого в минулому футболіста Металіста, Динамо та ЦСКА Віталія Пушкуци уклав контракт строком на три роки.
Ігнат - вихованецьМеталіста 1925. Попередні клуби: Металіст 1925 (Харків), Корона (Кельце, Польща). У минулому сезоні у складі дублю Металіста 1925 зіграв 10 матчів у чемпіонаті Другої ліги та забив 1 гол.
Верес продовжив контракт з головним тренером та спортивним директором.