Павло Василенко

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук та спортивний директор червоно-чорних Юрій Габовда залишаються у народному клубі ще щонайменше на два роки. Обоє продовжили свої трудові угоди до завершення сезону 2026/27, повідомляє пресслужба Вереса.

Габовда долучився до рівненського клубу влітку 2023 року. Шандрук очолив Верес взимку 2024 року, до того тривалий час пропрацювавши з командою U19 та в Академії клубу.

За підсумками минулого сезону Верес фінішував на дев’ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.