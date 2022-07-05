«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ

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Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт озвучив плани команди на міжсезоння і суперників по контрольним матчів.

29 липня відбудеться спаринг із ще одним представником елітного дивізіону – «Минаєм». 6 серпня вирушимо до Ковалівки, де перевіримо свої зв'язки у матчі з місцевим «Колосом». Ще два спаринг-партнери 9-го та 13 серпня уточнюються.

Завдяки старанням керівництва нашого футбольного клубу владних міських структур докладаються всіх зусиль, щоб уже восени «Верес» проводив домашні поєдинки у Рівному.

Є зрушення і з удосконаленням клубної тренувальної бази. Зокрема, у серпні має увійти в дію поле зі штучним покриттям. Нас націлили на місце у першій десятці. Постараємося не підвести.