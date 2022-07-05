«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт озвучив плани команди на міжсезоння і суперників по контрольним матчів.
Тренувальний процес проходитиме у Рівному та Оржеві, де, до речі, 13 липня і проведемо стартовий контрольний поєдинок із молодіжним складом «Львова». 21 липня зіграємо з «Карпатами», а 24-го – з основою «Львова».
29 липня відбудеться спаринг із ще одним представником елітного дивізіону – «Минаєм». 6 серпня вирушимо до Ковалівки, де перевіримо свої зв'язки у матчі з місцевим «Колосом». Ще два спаринг-партнери 9-го та 13 серпня уточнюються.
Завдяки старанням керівництва нашого футбольного клубу владних міських структур докладаються всіх зусиль, щоб уже восени «Верес» проводив домашні поєдинки у Рівному.
Є зрушення і з удосконаленням клубної тренувальної бази. Зокрема, у серпні має увійти в дію поле зі штучним покриттям. Нас націлили на місце у першій десятці. Постараємося не підвести.
Раніше захисник, який залишив «Верес», повернувся до «Чорноморця».
Коментарі 0