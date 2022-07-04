Захисник, який залишив «Верес», повернувся до «Чорноморця»

Раніше футболіст чотири роки виступав за «моряків»

Сергій Петько / Фото - ФК Чорноморець

Захисник Сергій Петько став гравцем «Чорноморця». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше 28 - річний гравець покинув «Верес». До одеситів він приєднався на правах вільного агента. За даними Transfermarkt, Контракт підписаний до 30 червня 2023 року.

Раніше Петько вже виступав за «Чорноморець» у 2013 – 2017 роках. Відзначився голом і результативною передачею в 31 матчі.

Раніше «Чорноморець» підписав контракт з легіонером.