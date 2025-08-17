Сергій Стаднюк

Традиційно насиченим після старту європейських чемпіонатів стане ігровий день неділі, 17 серпня.

🇺🇦 Українське

У Першій лізі може визначитися одноосібний лідер. Прикарпаття у випадку домашньої перемоги сенсаційно обійде в таблиці одразу Ворсклу та Чорноморець. Також сьогодні зіграє й інший колишній учасник УПЛ. Інгулець прийме тернопільську Ниву.

12:00 | Прикарпаття – Чернігів. Пряма трансляція

16:00 | Інгулець – Нива Тернопіль. Пряма трансляція

В рамках четвертого туру Другої ліги в групі А Ужгород прийме Вільхівці. Найцікавішим же матчем групи Б стане протистояння беззаперечного лідера Ребела та дублю Олександрії.

15:30 | Ужгород – Вільхівці. Пряма трансляція

16:30 | Ребел – Олександрія-2. Пряма трансляція

Шахтар продовжує гонитву за Динамо у турнірній таблиці. «Гірники» спробують зламати прокляття 1:1 на стадіоні Авангард у зустрічі з Вересом. Також на глядача чекає дербі новачків між Кудрівкою та Полтавою. Полісся ж після Ліги конференцій прийме міцний ЛНЗ.

🇪🇺 Європейське

Продовжується стартовий тур англійської Прем'єр-ліги. Центральним матчем туру стане поєдинок Манчестер Юнайтед проти Арсеналу українця Олександра Зінченка. Переможець Клубного чемпіонату світу Челсі прийме володаря Кубка та Суперкубка Англії Кристал Пелас.

Олександр Зінченко / Фото - Getty Images

Незвично пильно український вболівальник стежитиме за Лігою 1. Адже за ПСЖ може дебютувати вихованець Динамо Ілля Забарний. Парижани розпочнуть внутрішній сезон з виїзду до Нанта. Лілль також в гостях зіграє з Брестом, а Мец прийме Страсбур ще одного українця Едуарда Соболя.

Також пройдуть матчі 1/32 фіналу Кубків Німеччини та Італії. Шальке на виїзді протистоятиме Локомотиву з Лейпцига. Мілан зійдеться на полі зі скромним Барі.

Вишенькою на торті стануть іспанські баталії. У стартовому турі Ла Ліги відбудеться завжди гостре протистояння Атлетіка з Більбао та Севільї. Мадридський Атлетико розпочне сезон матчем з каталонцями. Щоправда, лише з Еспаньйолом.