Верес – Шахтар, Зінченко проти МЮ, потенційний дебют Забарного за ПСЖ. Що подивитися 17 серпня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня неділі
близько 2 годин тому
Традиційно насиченим після старту європейських чемпіонатів стане ігровий день неділі, 17 серпня.
🇺🇦 Українське
У Першій лізі може визначитися одноосібний лідер. Прикарпаття у випадку домашньої перемоги сенсаційно обійде в таблиці одразу Ворсклу та Чорноморець. Також сьогодні зіграє й інший колишній учасник УПЛ. Інгулець прийме тернопільську Ниву.
12:00 | Прикарпаття – Чернігів. Пряма трансляція
16:00 | Інгулець – Нива Тернопіль. Пряма трансляція
В рамках четвертого туру Другої ліги в групі А Ужгород прийме Вільхівці. Найцікавішим же матчем групи Б стане протистояння беззаперечного лідера Ребела та дублю Олександрії.
15:30 | Ужгород – Вільхівці. Пряма трансляція
16:30 | Ребел – Олександрія-2. Пряма трансляція
Шахтар продовжує гонитву за Динамо у турнірній таблиці. «Гірники» спробують зламати прокляття 1:1 на стадіоні Авангард у зустрічі з Вересом. Також на глядача чекає дербі новачків між Кудрівкою та Полтавою. Полісся ж після Ліги конференцій прийме міцний ЛНЗ.
13:00 | Кудрівка – Полтава. Пряма трансляція
15:30 | Верес – Шахтар. Пряма трансляція
18:00 | Полісся – ЛНЗ. Пряма трансляція
🇪🇺 Європейське
Продовжується стартовий тур англійської Прем'єр-ліги. Центральним матчем туру стане поєдинок Манчестер Юнайтед проти Арсеналу українця Олександра Зінченка. Переможець Клубного чемпіонату світу Челсі прийме володаря Кубка та Суперкубка Англії Кристал Пелас.
16:00 | Челсі – Кристал Пелас. Пряма трансляція
18:30 | Манчестер Юнайтед – Арсенал. Пряма трансляція
Незвично пильно український вболівальник стежитиме за Лігою 1. Адже за ПСЖ може дебютувати вихованець Динамо Ілля Забарний. Парижани розпочнуть внутрішній сезон з виїзду до Нанта. Лілль також в гостях зіграє з Брестом, а Мец прийме Страсбур ще одного українця Едуарда Соболя.
16:00 | Брест – Лілль. Пряма трансляція
18:15 | Мец – Страсбур. Пряма трансляція
21:45 | Нант – ПСЖ. Пряма трансляція
Також пройдуть матчі 1/32 фіналу Кубків Німеччини та Італії. Шальке на виїзді протистоятиме Локомотиву з Лейпцига. Мілан зійдеться на полі зі скромним Барі.
16:30 | Локомотив Лейпциг – Шальке. Пряма трансляція
22:15 | Мілан – Барі. Пряма трансляція
Вишенькою на торті стануть іспанські баталії. У стартовому турі Ла Ліги відбудеться завжди гостре протистояння Атлетіка з Більбао та Севільї. Мадридський Атлетико розпочне сезон матчем з каталонцями. Щоправда, лише з Еспаньйолом.
20:30 | Атлетік – Севілья. Пряма трансляція
22:30 | Еспаньйол – Атлетико. Пряма трансляція
