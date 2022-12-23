«Зоря» та «Кривбас» вирушать до Туреччини на збір
Вернидуб – найкращий тренер листопада-грудня в УПЛ
«Кривбас» завершив першу половину сезону в топ-6
23 грудня 17:50
УПЛ визначила найкращого тренера за підсумками листопада-грудня.
Ним став наставник «Кривбасу» Юрій Вернидуб. У голосуванні він випередив Олександра Кучера, Едмара і Младена Бартуловича.
«Кривбас» завершив першу половину сезону в топ-6. За цей період команда виграла чотири матчі з шести, з урахуванням перемоги над «Дніпром-1».
Найкращим гравцем УПЛ за цей період став Артем Довбик.
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