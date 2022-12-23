Вернидуб – найкращий тренер листопада-грудня в УПЛ

«Кривбас» завершив першу половину сезону в топ-6

УПЛ визначила найкращого тренера за підсумками листопада-грудня.

Ним став наставник «Кривбасу» Юрій Вернидуб. У голосуванні він випередив Олександра Кучера, Едмара і Младена Бартуловича.

«Кривбас» завершив першу половину сезону в топ-6. За цей період команда виграла чотири матчі з шести, з урахуванням перемоги над «Дніпром-1».

Найкращим гравцем УПЛ за цей період став Артем Довбик.