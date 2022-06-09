Вернидуб: «Ми битимемося до кінця за те, щоб звільнити всі міста, що перебувають під окупацією»

Тренер знаходиться в Миколаєві

Фото: fanday.net

Колишній тренер «Шерифа» Юрій Вернидуб розповів, що наразі перебуває на фронті.



Читав ваше недавнє інтерв'ю. Ви казали, що перебуваєте під Миколаєвом. Де ви зараз, яка ситуація на фронті?

Все там же, але сказати не можу. Ситуація на фронті більш-менш стабільна, все гаразд.

Миколаїв межує з Херсоном, який перебуває під окупацією. Люди в Херсоні чекають на наших воїнів-визволителів, хоч і перебувають у тяжкому становищі. Чи можете звернутися до херсонців зі словами підтримки?

Я їх розумію, що їм дуже важко бути під росіянами. Але якщо вони трохи потерплять, гадаю, все буде добре, все буде Україна. Ніхто їх не залишить! Ми битимемося до кінця за те, щоб звільнити всі міста, що перебувають під окупацією. Я впевнений на 100 відсотків, що нам це вдасться.

Вернидуб не проти повернутися в УПЛ.