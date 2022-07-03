«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Український тренер висловився про тероризм рашистів
Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб висловився про тероризм, який творять рашисти.
«Після того, що вони зробили, на століття вперед слово« російська »буде ганебним словом. Що я росіянин або там радянський. Я розумію це як найстрашніше для нас. 100 відсотків. Іншого не дано ».
Раніше Вернидуб показав нове патріотичне тату, Яке набив зовсім недавно.
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