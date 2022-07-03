Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
TOTAL COMBAT
11:35
Стронгмен. Ліга Чемпіонів

Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»

Український тренер висловився про тероризм рашистів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:45
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»

Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб висловився про тероризм, який творять рашисти.

«Після того, що вони зробили, на століття вперед слово« російська »буде ганебним словом. Що я росіянин або там радянський. Я розумію це як найстрашніше для нас. 100 відсотків. Іншого не дано ».

Раніше Вернидуб показав нове патріотичне тату, Яке набив зовсім недавно.

Джерело: Профутбол Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Юрій Вернидуб Кривбас

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:30
Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 липня 14:41
«Кривбас» Вернидуба залишився без 12 гравців
«Кривбас» Вернидуба залишився без 12 гравців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 липня 10:02
Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»
Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 червня 20:33
Новачок «Кривбасу»: «Всі поважають Вернидуба. Це великий тренер»
Новачок «Кривбасу»: «Всі поважають Вернидуба. Це великий тренер»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 червня 13:19
«Кривбас» оголосив про підписання ще трьох футболістів
«Кривбас» оголосив про підписання ще трьох футболістів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 17:56

Новини: Футбол

Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»
Два екс-гравця збірної України зіграють в матчі легенд «Спартака» і «Зеніта»
У світі
11:54
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Модріч: «Не будемо розпинати Мбаппе за те, що він не перейшов до «Реалу»
Футбол в Європі
10:23
Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей
Одна з найвідоміших пар в світовому футболі буде судитися за дітей
У світі
09:45
Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану
Павелко розповів, як йде підготовка до сезону УПЛ в умовах воєнного стану
Українська Прем'єр-ліга
09:14
Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»
Захисник «Шахтаря» погодив контракт з «Фіорентиною»
Українська Прем'єр-ліга
08:59
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Вернидуб: «На століття вперед слово «рускій» буде ганебним»
Українська Прем'єр-ліга
08:45
Сейв Луніна визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні
Сейв Луніна визнаний одним з кращих в чемпіонаті Іспанії в минулому сезоні
Українські легіонери
08:38
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
Українська Прем'єр-ліга
08:30
«Львів» залишився без капітана команди
«Львів» залишився без капітана команди
Українська Прем'єр-ліга
00:48
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
1
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Всі новини