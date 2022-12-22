Вернидуб: «Суддівство в УПЛ залишилося на тому ж рівні, що і три роки тому»
Вернидуб: «На війні є чому повчитися»
Спеціаліст очолив «Кривбас», будучи на службі у ЗСУ
22 грудня 17:27
Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас
Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб розповів у інтерв'ю прес-службі клубу про досвід, набутий під час служби у Збройних силах України.
Багато було моментів на війні. Це життєвий урок, є чому повчитися. Головне, що наші хлопці робили й роблять можливе та неможливе для того, щоб ми перемогли ворога.
На жаль, багато втрат, і це дорого коштує. Ми маємо пам’ятати, що є люди, які билися за нас і загинули за мирне майбутнє.
Вернидуб також зазначив, що в українському суддівстві нічого не змінилося.
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