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Вернидуб: «На війні є чому повчитися»

Спеціаліст очолив «Кривбас», будучи на службі у ЗСУ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 17:27
Вернидуб: «На війні є чому повчитися»
Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас

Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб розповів у інтерв'ю прес-службі клубу про досвід, набутий під час служби у Збройних силах України.

Багато було моментів на війні. Це життєвий урок, є чому повчитися. Головне, що наші хлопці робили й роблять можливе та неможливе для того, щоб ми перемогли ворога.

На жаль, багато втрат, і це дорого коштує. Ми маємо пам’ятати, що є люди, які билися за нас і загинули за мирне майбутнє.

Вернидуб також зазначив, що в українському суддівстві нічого не змінилося.

Сергій Стаднюк
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Теги

Юрій Вернидуб Кривбас війна

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