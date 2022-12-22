Вернидуб: «На війні є чому повчитися»

Спеціаліст очолив «Кривбас», будучи на службі у ЗСУ

Юрій Вернидуб / Фото - ФК Кривбас

Головний тренер «Кривбасу» Юрій Вернидуб розповів у інтерв'ю прес-службі клубу про досвід, набутий під час служби у Збройних силах України.

Багато було моментів на війні. Це життєвий урок, є чому повчитися. Головне, що наші хлопці робили й роблять можливе та неможливе для того, щоб ми перемогли ворога. На жаль, багато втрат, і це дорого коштує. Ми маємо пам’ятати, що є люди, які билися за нас і загинули за мирне майбутнє.

Вернидуб також зазначив, що в українському суддівстві нічого не змінилося.