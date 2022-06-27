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Світовий бокс. Тижневик

Вернидуб: «Не бачу необхідності проводити сезон УПЛ за кордоном»

Тренер «Кривбаса» вважає, що краще грати в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:53
Вернидуб: «Не бачу необхідності проводити сезон УПЛ за кордоном»

Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб вважає, що матчі нового сезону УПЛ не варто проводити за кордоном. його цитує прес - служба Криворізького клубу.

— Які завдання і цілі ставите перед «Крівбассом» на ці збори?

— Попереду три збору. Перший — 12 - денний втягує, до 2 липня. Подивимося, хто зможе до нас прийти з новеньких футболістів, хто залишиться з нинішнього колективу. Другий збір також пройде в Кривому Розі. Плануємо провести три контрольних матчу, зараз підбираємо суперників. Третій, заключний збір плануємо провести, якщо все буде добре, на заході України.

Думаю, все у нас вийде. Для цього всі зроблять наші Збройні сили України, які нас захищають, і взагалі дуже багато роблять для країни. Думаю, тільки завдяки їм ми зможемо провести цей чемпіонат в Україні, а не де - небудь закордоном, як цього хочуть деякі інші клуби.

Особисто я не бачу в цьому необхідності і дуже хочу, щоб цей сезон ми провели на рідній землі, в Україні. І подарували людям яку - небудь радість. Щоб вони розуміли, так, у нас дуже важке становище, війна. Але навіть при таких умовах ми можемо доставляти їм радість і грати в футбол. Це те, що я дуже хочу.

Раніше Вернидуб заявив, що «Крівбасс» буде боротися за єврокубки.

Петро Приходько
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Юрій Вернидуб Кривбас

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