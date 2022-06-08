Вернидуб - про поразку України від Вельсу: «Було видно, що хлопці віддали всі сили»

Український тренер Юрій Вернидуб прокоментував поразку України від Уельсу (0: 1) у відборі на ЧС-2022.

Чи потрібно було освіжити склад на Уельс? Я не буду обговорювати дії Саші Петракова. Він тренер і краще все бачить, ніж я з боку. Я йому повністю довіряю і знаю, що він робив те, що повинен робити ».