Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»
Вернидуб - про поразку України від Вельсу: «Було видно, що хлопці віддали всі сили»
«Синьо-жовті» не пройшли на ЧС-2022
08 червня 21:55
Український тренер Юрій Вернидуб прокоментував поразку України від Уельсу (0: 1) у відборі на ЧС-2022.
«Дуже боляче, але це футбол. Було видно, що хлопці віддали всі сили, тому не потрібно кидати багато стріл в сторону футболістів і тренерського штабу. Вони зробили все можливе.
Чи потрібно було освіжити склад на Уельс? Я не буду обговорювати дії Саші Петракова. Він тренер і краще все бачить, ніж я з боку. Я йому повністю довіряю і знаю, що він робив те, що повинен робити ».
Раніше стало відомо, що Вернідуб розірвав контракт з «Шерифом» через служби на фронті.
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