Відомий український тренер Юрій Вернидуб прокоментував поразку збірної України Канаді (2:4) в рамках Canadian Shield. Його слова наводить Tribuna.

Рахунок не дуже приємний. Новенькі хлопці зʼявилися, дали шанс Бондарю тому ж в захисті. Але десь все одно є проблеми, особливо в першому таймі - ніби і контроль мʼяча непоганий, і йшли в атаку, а нарвалися на контратаки канадців.

У другому теж чогось не вистачало, але добре, що забили наприкінці хоча б два мʼячі. Не так хоча б розгромно програли. Важко щось казати, для того і є тренерський штаб - він зробить висновки. Вони краще розуміють і бачать, що дійсно відбувається в збірній. Але це не та гра, яку можна поставити собі у залік, пояснив Вернидуб.