Офіційно. Вернидуб очолив «Кривбас»
Вернидуб: «У цей складний час для мене велика честь тренувати саме український клуб»
Найгероїчніший вітчизняний фахівець прокоментував очолення «Кривбасу»
Юрій Вернидуб / Фото: ФК Шериф
Український фахівець Юрій Вернидуб поділився думками після підписання контракту з «Кривбасом». Слова тренера передає прес-служба клубу.
Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб.
Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним Силам України.
Нагадаємо, головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний перевів Вернидуба в Кривий Ріг, щоб той міг виконувати тренерські обов'язки у вільний від служби час.
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