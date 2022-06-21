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Вернидуб: «У цей складний час для мене велика честь тренувати саме український клуб»

Найгероїчніший вітчизняний фахівець прокоментував очолення «Кривбасу»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:17
Вернидуб: «У цей складний час для мене велика честь тренувати саме український клуб»
Юрій Вернидуб / Фото: ФК Шериф

Український фахівець Юрій Вернидуб поділився думками після підписання контракту з «Кривбасом». Слова тренера передає прес-служба клубу.

Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб.

Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним Силам України.

Нагадаємо, головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний перевів Вернидуба в Кривий Ріг, щоб той міг виконувати тренерські обов'язки у вільний від служби час.

Сергій Стаднюк
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Юрій Вернидуб Кривбас

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