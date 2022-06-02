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Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»

Команда Петракова перемогла Шотландію
Футбол Чемпіонат світу з футболу
21:34
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»

Український тренер Юрій Вернідуб, Який служить в ВСУ, висловився про перемогу України над Шотландією (3: 1).

- Матч дивився, але з перебоями, тому що тут, де я зараз перебуваю, не дуже хороший інтернет. Хлопці молодці! Дійсно, показали, що вони вчора були воїнами на футбольному полі. Боліли всім моїм підрозділом. Переживали і дуже раділи забитим м'ячів. Коли відзначилися шотландці, то останні десять хвилин трохи переживали. Поки третього не забили…

- Перед грою у вас не було побоювань, що хлопці можуть перегоріти в емоційному плані?

- Так я не думаю ... Вони дуже добре розуміють, яка ціна цього матчу і яка ціна наступного матчу з Уельсом. Чого їм переживати? Грати вони вміють, дуже добре підготувалися. Проблем не повинно виникнути. Я листувався з Сашком Караваєвим, з Тарасом Степаненко. Привітав їх, вони подякували - все нормально.

- Величезна заслуга в правильній налаштуванні належить тренерському штабу?

- Саша Петраков - на своєму місці. Він довів, що вміє працювати. Збірна показала хорошу гру, створила багато моментів. Правда, не всі реалізували, були помилки. Ці помилки - до пропущеного м'ячу і коли нам забивали - це і є наслідок психологічного тиску. Однак вони впоралися і досить непогано виглядали.

- Тренери зазвичай не люблять виділяти кращих в своїй команді. Вам з боку це буде легше зробити. Хто для вас «лев матчу»?

- У нас таких «левів» спочатку 11 було, а потім ще 5 вийшло. Мені сподобалося, як провів цей поєдинок один з наймолодших футболістів - Ілля Забарний. Лідерські якості проявили Ярмоленко, Степаненко, Караваєв. Навіть ті, хто вийшов на заміну ... Той же молодий Мудрік. Я чекав, коли його випустять, щоб він трохи пробігся по флангу, як він вміє.

- Гра з Уельсом буде набагато складніше, ніж поєдинок у Глазго?

- Думаю що так. Це останній бій, як то кажуть. А він найважливіший. Хлопці це розуміють. Дивився інтерв'ю Зінченко та інших гравців - вони це розуміють. Головне, щоб футболісти не переживали. І не переналаштувати. Все спокійно, грати вони вміють, тренер у них відмінний, розумний. Я переконаний, що вони зроблять те, що ми чекаємо від них - тільки перемога.

- Наступна зустріч з Уельсом вже в неділю. Переліт, адаптація, мало часу на відновлення. Побоювань через фізичну форми у вас немає?

- Будь побоювання, то про це говорив би головний тренер. Якщо він не говорить, то переживань ні у нього немає, ні у нас не повинно бить

Як світова преса відреагувала на перемогу України над Шотландією.

Джерело: Футбол 24 Петро Приходько
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Юрій Вернидуб збірна Шотландії (футбол)

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