Вернидуб: «Зараз у Реброва не найкращі часи»

Авторитетний український фахівець Юрій Вернидуб висловився про роботу Сергія Реброва на чолі збірної України. Його слова наводить Tribuna.

Знаєте, ми дуже звикли: то ми всі підтримуємо тренера, гарні речі пишемо-говоримо, а десь щось не так пішло… Зараз щось казати в бік головного тренера і тренерського штабу, я вважаю, не дуже добре.

Збірна є, збірна непогана, головне - зробити правильний вибір для нашого тренерського штабу і рухатися далі. Так буває, нічого страшного я тут не бачу.

Так, зараз у Сергія Станіславовича не найкращі часи, але він розбереться, і збірна рухатиметься тільки вперед, - сказав Вернидуб.