Вернидуб затягнув Нефтчі у єврокубки
Український наставник дав результат
23 хвилини тому
Юрій Вернидуб. Фото / ФК Нефтчі
Нефтчі під керівництвом українського наставника Юрія Вернидуба гарантував собі місце в топ-4, яке завдяки перемозі Сабаха в Кубку Азербайджана стало єврокубковим.
В передостанньому турі Прем'єр-ліги команда з Баку обіграла той-таки Сабах (2:1), який дочасно забезпечив собі титул чемпоіна Азербайджану.
Один з голів також на рахунку українського півзахисника Андрія Штогріна, який відзначився першим голом в сезоні, що підходить до завершення.
Азербайджан. Прем'єр-ліга. 32 тур
Сабах – Нефтчі 1:2
Голи: Ісаєв, 3 - Штогрін, 9, Метью, 70
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05