Жирона програла, але українець серед найкращих. Відома оцінка Циганкова за матч проти Атлетіко
Вінгер отримав 7.4 бала
близько 1 години тому
Стало відомо, яку оцінку за матч отримав український вінгер Жирони Віктор Циганков від авторитетного статистичного порталу WhoScored.com.
У поєдинку 37-го туру іспанської Ла Ліги каталонський клуб на виїзді мінімально поступився мадридському Атлетіко з рахунком 0:1. Зустріч проходила на столичній арені Метрополітано Стедіум.
Український легіонер Віктор Циганков відіграв всі 90 хвилин. Попри загальну поразку команди, дії українця оцінили досить високо — WhoScored.com поставив вінгеру 7.4 бала. Цей показник став одним із найкращих у складі каталонців.
