Вернидуб здобув першу перемогу на чолі Нефтчі
Команда українця порадувала своїх вболівальників
18 хвилин тому
Фото - ФК Нефтчі
Нефтчі під керівництвом українського головного тренера Юрія Вернидуба провів виїзний поєдинок 16-го туру чемпіонату Азербайджану проти Карвана. Бакинський колектив здобув перемогу з рахунком 2:1.
Таким чином, Вернидуб здобув першу перемогу на чолі Нефтчі.
Нефтчі піднявся на сьоме місце у таблиці національної першості, набравши 20 очок.
Продовжиться чемпіонат для команди Вернидуба вже 24 січня, коли вона прийме Зіру.
Чемпіонат Азербайджану, 16-й тур
Карван – Нефтчі – 1:2
Голи: Абдуллаєв, 45+9 (пенальті) – Самбу, 61, Махмудов, 90+7 (пенальті).
