Вернидуб дебютував на чолі Нефтчі, команда українця не змогла перемогти
Зустріч завершилася внічию
близько 1 години тому
Фото - ФК Нефтчі
Нефтчі під керівництвом українського головного тренера Юрія Вернидуба провів поєдинок 15-го туру чемпіонату Азербайджану проти Сумгаїта. Матч завершився з рахунком 2:2.
Ця гра стала дебютною для Вернидуба на чолі Нефтчі. Команда українця вигравала 2:0, але не втримала перемогу.
Нефтчі наразі займає восьму позицію в чемпіонаті з 17 очками в 15 матчах.
20 грудня команда Вернидуба на виїзді зіграє з Карваном.
Чемпіонат Азербайджану, 15-й тур
Нефтчі – Сумгаїт – 2:2
Голи: Фарадж, 34, Самбу, 50 – Сімон, 74, Абдуллазаде, 81.
