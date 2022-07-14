«Вест Гем» – Ярмоленку: «Ніколи не забудемо твій гол у ворота «Севільї»

Англійський клуб попрощався з українцем

« Вест Хем » на своїй сторінці в Twitter попрощався з екс-вінгером команди Андрієм Ярмоленко, який перейшов в « Аль-Айн ».

« Дякую тобі за все, Андрій. Ніколи не забудемо твій гол у ворота « Севільї ». Який момент для всіх в клубі? Удачі в твоїй новій команді ».

Ярмоленко провів в « Вест Хемі » 4 сезони. У 83 матчах забив 12 м'ячів і зробив 7 гольових передач.

Гол « Севільї », про який згадує прес-служба « Вест Хема », вивів лондонський клуб в чвертьфінал Ліги Європи в минулому сезоні.

раніше Ярмоленко прокоментував свій перехід в « Аль-Айн ».