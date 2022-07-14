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Ярмоленко: «Дякую Реброву за довіру до моїх навичок»

Вінгер перейшов в «Аль-Айн»
Футбол Українські легіонери
08:25
Ярмоленко: «Дякую Реброву за довіру до моїх навичок»

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував свій трансфер в « Аль-Айн », головним тренером якого є Сергій Ребров. Гравця цитує прес-служба клубу.

« Хотів би подякувати тренера Сергія Реброва за його довіру до моїх навичок. Те, що мене запросили в його команду, підсилює моє бажання докладати всіх зусиль для допомоги цього великого клубу і демонструвати свій справжній бойовий дух.

Він був моїм головним тренером, коли грав в « Динамо ». Тому знаю його тренерський стиль. Крім того, він сильна особистість і його люблять всі гравці.

Добре усвідомлюю, що мені призначений для цього нового виклику, граючи за один з найбільших клубів на азіатському континенті, особливо тому, що я люблю виклики, пов'язані з винятковим досвідом.

Поки я тут, я з нетерпінням чекаю того, щоб внести свій внесок у виграш нових титулів. У нас є всі причини, що дозволяють нам досягти наших амбіцій як команди і стати сильним і великим клубом.

Насправді, коли Ребров приступив до обов'язків головного тренера « Аль-Айна », ми, українці, були зацікавлені в цьому, ми ретельно стежимо за його новинами. Тим більше що Сергій Ребров є однією з легенд футболу в моїй країні ».


Раніше ходили чутки, що Ярмоленко повернеться в « Динамо ».

Петро Приходько
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Теги

Андрій Ярмоленко Аль-Айн Сергій Ребров

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