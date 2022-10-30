Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Ветеран українського футболу обматюкав Монзуль прямо на полі

Хавбек «Чорноморця» був обурений рішенням арбітра у матчі проти «Дніпра-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 жовтня 17:13
Ветеран українського футболу обматюкав Монзуль прямо на полі
Сергій Кравченко / Фото - ПРОФУТБОЛ Digital

У десятому турі української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» переграв «Чорноморець» (1:0).

В одному з епізодів півзахисник Сергій Кравченко, не цураючись нецензурної лексики, розкритикував рішення арбітра Катерини Монзуль.

Ви що, б***ь, знущаєтеся взагалі, н***й? До них торкатися взагалі можна чи ні? Не можна, б***ь?

Нагадаємо, «Чорноморець» відмовив «Дніпру-1» у перенесенні гри.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Чорноморець Катерина Монзуль Сергій Кравченко СК Дніпро-1

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Кучер: «У нас багато травмованих, готувалися до «Чорноморця», як могли»
Кучер: «У нас багато травмованих, готувалися до «Чорноморця», як могли»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 16:16
Григорчук: «Думаю, перемога «Дніпра-1» закономірна»
Григорчук: «Думаю, перемога «Дніпра-1» закономірна»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 07:28
«Дніпро-1» мінімально здолав «Чорноморець» і продовжує лідирувати в УПЛ
«Дніпро-1» мінімально здолав «Чорноморець» і продовжує лідирувати в УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 жовтня 15:04
«Дніпро-1» попросив «Чорноморець» про перенесення матчу, але отримав відмову
«Дніпро-1» попросив «Чорноморець» про перенесення матчу, але отримав відмову
Футбол Українська Прем'єр-ліга
25 жовтня 17:27
«Колос» і «Чорноморець» не виявили переможця
«Колос» і «Чорноморець» не виявили переможця
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 жовтня 18:58
Селін: «Чорноморець» не грає в «бий-біжи», ми не заслуговуємо на такі результати»
Селін: «Чорноморець» не грає в «бий-біжи», ми не заслуговуємо на такі результати»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 жовтня 10:38

Новини: Футбол

Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
12:26
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Ліга чемпіонов UEFA
12:03
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Збірна України
11:31
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Українська Прем'єр-ліга
10:34
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Українська Прем'єр-ліга
10:18
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Ліга чемпіонов UEFA
09:53
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Українська Прем'єр-ліга
09:31
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
Серія А
09:19
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини