«Дніпро-1» мінімально здолав «Чорноморець» і продовжує лідирувати в УПЛ
Ветеран українського футболу обматюкав Монзуль прямо на полі
Хавбек «Чорноморця» був обурений рішенням арбітра у матчі проти «Дніпра-1»
30 жовтня 17:13
Сергій Кравченко / Фото - ПРОФУТБОЛ Digital
У десятому турі української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» переграв «Чорноморець» (1:0).
В одному з епізодів півзахисник Сергій Кравченко, не цураючись нецензурної лексики, розкритикував рішення арбітра Катерини Монзуль.
Ви що, б***ь, знущаєтеся взагалі, н***й? До них торкатися взагалі можна чи ні? Не можна, б***ь?
Нагадаємо, «Чорноморець» відмовив «Дніпру-1» у перенесенні гри.
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