Сергій Разумовський

Астон Вілла розглядає можливість підписання вінгера Мілана Рафаеля Леау. За інформацією Calciomercato.com, португальський футболіст привернув увагу головного тренера бірмінгемського клубу Унаї Емері.

Іспанський наставник вважає, що Леау здатен суттєво посилити атакувальну лінію Астон Вілли. Швидкість, техніка та вміння загострювати гру на фланзі можуть допомогти команді стати небезпечнішою в атаці та додати варіативності під час побудови наступальних дій.

Раніше Мілан оцінював свого вінгера у 60 мільйонів євро. Однак тепер італійський клуб готовий розглянути пропозицію в розмірі 50 мільйонів євро. Попри зацікавленість Астон Вілли, офіційної пропозиції щодо трансферу поки що не надходило.

Інтерес до Леау також проявляв Галатасарай. Представники турецького клубу вже контактували з оточенням футболіста, а раніше повідомлялося, що чемпіон Туреччини був готовий запропонувати Мілану 35 мільйонів євро. Така сума не влаштувала керівництво італійської команди.

Сам Рафаель Леау також отримував пропозиції від клубів із Саудівської Аравії, проте відмовився від можливості продовжити кар’єру в цьому чемпіонаті. Португалець, імовірно, надає перевагу виступам у європейському футболі та не планує залишати топрівень.

Леау виступає за Мілан із 2019 року. За цей час 27-річний португалець провів у складі россонері 293 матчі в усіх турнірах, забив 80 голів і віддав 55 результативних передач.

Нагадаємо, інший турецький гранд підготував офіційну пропозицію щодо Леау.