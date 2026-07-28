Турецький гранд підготував офіційну пропозицію по головній зірці Мілана
Гравець збірної Португалії може залишити Серію А
близько 5 годин томуПідписатися в
Фенербахче найближчим часом проведе зустріч із представниками Мілана та флангового нападника Рафаеля Леау, щоб представити офіційну пропозицію. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Турецький гранд планує спробувати викупити португальського вінгера. Водночас власник Мілана Джеррі Кардінале не розглядає варіант із орендою футболіста.
Очікується, що Леау приєднається до Мілана 29 липня під час передсезонного турне команди Австралією. При цьому сам футболіст раніше підтверджував, що не планує залишатися в складі «россонері».
Остаточне рішення щодо майбутнього Леау найближчим часом мають ухвалити сам гравець і Мілан.
В минулому сезоні 27-річний португалець провів 31 матч, в яких забив 10 голів та віддав 3 асисти.
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