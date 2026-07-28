Володимир Кириченко

Фенербахче найближчим часом проведе зустріч із представниками Мілана та флангового нападника Рафаеля Леау, щоб представити офіційну пропозицію. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Турецький гранд планує спробувати викупити португальського вінгера. Водночас власник Мілана Джеррі Кардінале не розглядає варіант із орендою футболіста.

Очікується, що Леау приєднається до Мілана 29 липня під час передсезонного турне команди Австралією. При цьому сам футболіст раніше підтверджував, що не планує залишатися в складі «россонері».

Остаточне рішення щодо майбутнього Леау найближчим часом мають ухвалити сам гравець і Мілан.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe are set to meet with AC Milan and Rafa Leão representatives to present an official proposal.



Fener plan to try buy Leão; Milan owner Cardinale doesn’t open any door to loan moves.



Decision up to AC Milan and Rafa soon.



🎥 https://t.co/x6wRhls5KB pic.twitter.com/TFZ5IzJjaT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

В минулому сезоні 27-річний португалець провів 31 матч, в яких забив 10 голів та віддав 3 асисти.

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