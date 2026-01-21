Сергій Разумовський

Жирона офіційно повідомила про підписання голкіпера Марка-Андре тер Штегена, який приєднався до команди з Барселони. Каталонський клуб і Жирона узгодили перехід 33-річного німця, і, за попередніми даними, йдеться не про повноцінний трансфер, а про орендну угоду. Очікується, що оренда діятиме до завершення поточного сезону, після чого сторони визначатимуться з подальшими кроками.

Для тер Штегена цей перехід може стати можливістю швидше повернутися до стабільної ігрової практики після непростого відрізка, пов’язаного зі здоров’ям. У нинішній кампанії воротар зіграв лише один матч і зумів залишити свої ворота недоторканими, однак загалом провів значну частину сезону поза грою через травму. Саме цей фактор суттєво вплинув на його виступи та кількість хвилин на полі, тож перехід до іншого клубу в межах чемпіонату може допомогти набрати форму та повернути звичний ігровий ритм.

У Жироні німецький голкіпер матиме конкуренцію за місце в стартовому складі, зокрема з українцем Владиславом Кравивцовим. Водночас наявність досвідченого воротаря такого рівня розширює вибір для тренерського штабу й може посилити позицію команди в ключових матчах сезону. Варто також зазначити, що українська присутність у Жироні не обмежується лише воротарською лінією: за клуб виступають нападник Владислав Ванат і вінгер Віктор Циганков.

