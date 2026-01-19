Ванат посідає перше місце в Іспанії за важливим показником
Українець має феноменальну точність ударів
Український нападник Жирони Владислав Ванат зберігає лідерство у чемпіонаті Іспанії за показником точності ударів. Про це повідомляє аналітичний ресурс FBREF.
За даними порталу, 70,6 відсотка ударів форварда збірної України припадають на ворота. З таким результатом 24-річний футболіст посідає перше місце у лізі, випереджаючи гравця Барселони Руні Барджі.
У топ-10 рейтингу також опинився ще один представник України. Вінгер Жирони Віктор Циганков розташувався на восьмому рядку з показником точності 58,8 відсотка.
Цього сезону Ванат провів 19 матчів за каталонський клуб, записавши на свій рахунок вісім забитих м'ячів і одну гольову передачу. Циганков зіграв 16 поєдинків, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами.
Рейтинг футболістів Ла Ліги за влучними ударами в площину воріт:
- Владислав Ванат (Жирона) – 70,0%
- Руні Барджи (Барселона) – 69,2%
- Альфон (Севілья) – 63,6%
- Гонсало Гарсія (Реал Мадрид) – 62,5%
- Тьяго Алмада (Атлетико) – 61,5%
- Вілліот Тео Сведберг (Сельта) – 60,0%
- Карлос Солер (Реал Сосьєдад) - 60,0%
- Віктор Циганков (Жирона) – 58,8%
- Александер Сорлот (Атлетико) – 56,3%
- Алекс Беренгер (Атлетік) – 56,0%