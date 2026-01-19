Український нападник Жирони Владислав Ванат зберігає лідерство у чемпіонаті Іспанії за показником точності ударів. Про це повідомляє аналітичний ресурс FBREF.

За даними порталу, 70,6 відсотка ударів форварда збірної України припадають на ворота. З таким результатом 24-річний футболіст посідає перше місце у лізі, випереджаючи гравця Барселони Руні Барджі.

У топ-10 рейтингу також опинився ще один представник України. Вінгер Жирони Віктор Циганков розташувався на восьмому рядку з показником точності 58,8 відсотка.

Цього сезону Ванат провів 19 матчів за каталонський клуб, записавши на свій рахунок вісім забитих м'ячів і одну гольову передачу. Циганков зіграв 16 поєдинків, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами.

Рейтинг футболістів Ла Ліги за влучними ударами в площину воріт:

Владислав Ванат (Жирона) – 70,0% Руні Барджи (Барселона) – 69,2% Альфон (Севілья) – 63,6% Гонсало Гарсія (Реал Мадрид) – 62,5% Тьяго Алмада (Атлетико) – 61,5% Вілліот Тео Сведберг (Сельта) – 60,0% Карлос Солер (Реал Сосьєдад) - 60,0% Віктор Циганков (Жирона) – 58,8% Александер Сорлот (Атлетико) – 56,3% Алекс Беренгер (Атлетік) – 56,0%

