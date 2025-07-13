Сергій Стаднюк

У першому турі чемпіонату Румунії Університатя Крайова на виїзді зіграла внічию з УТА Арад.

Команда з Крайови впевнено розпочала матч і вже до 49-ї хвилини вела з рахунком 3:0. Особливо приємно відзначити українців: Олександр Романчук відкрив рахунок у своєму дебютному матчі за клуб, а Баярам подвоїв перевагу з пенальті. Третій м’яч у складі гостей забив Іван.

Та згодом інший українець Поспєлов взяв участь у фантастничному камбеку. До 81-ї хвилини господарі програвали у три м’ячі. Команда влаштувала справжній штурм і зуміла відігратися. Спочатку забив Костаке, співвітчизник Романчука скоротив відставання до мінімуму, а вже на 103-й хвилині Алін вирвав нічию для команди з Арада, довершивши яскравий камбек.

Університаті не вдалося успішно розпочати чемпіонат. У активі команди лише одне очко в турнірній таблиці.

Чемпіонат Румунії, перший тур

УТА Арад – Університатя Крайова 3:3

Голи: Костаке, 81, Поспєлов, 90+4, Алін, 90+13 – Романчук, 13, Баярам, 19 (пенальті), Іван, 49