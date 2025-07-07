Захисник Кривбаса перейшов у європейський клуб
Футболіст продовжить кар’єру у Румунії
близько 2 годин тому
Фото: ФК Кривбас
Захисник Олександр Романчук залишив криворізький Кривбас. 25-річний укрїнець продовжить кар’єру в румунській Університаті (Крайова). Клуби домовилися про повноцінний перехід центрбека.
Впродовж сезону 2024/25 Романчук зіграв за Кривбас 30 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.
За підсумками минулого сезону Університатя здобула путівку в кваліфікацію Ліги конференцій.
Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав бразильського легіонера.