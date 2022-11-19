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Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола

Не тренера, а захисника
Футбол Прімера
10:46
Відхід легендарного гравця змусив «Барселону» задуматися про Гвардіола
Йошко Гвардіол / Фото - Twitter

Захисник «Ляйпціґу» та збірної Хорватії Йошко Гвардіол може перейти до «Барселони». Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, на потенційний трансфер вплинуло завершення кар'єри багаторічного лідера оборони Жерара Піке. Тепер головному тренеру Хаві потрібна заміна.

Каталонський клуб буде спостерігати за виступами хорвата на чемпіонаті світу. Пропозиція «бикам» може надійти вже у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що нападник ПСЖ Ліонель Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Хосепа Гвардіоли.

Сергій Стаднюк
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Теги

Барселона (футбол) Йошко Гвардіол РБ Лейпциг

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