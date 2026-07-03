Сергій Разумовський

18-річний вінгер збірної України U-19 Віталій Глют потрапив до символічної збірної другого туру юнацького Євро-2026 за версією SofaScore та став одним із найкращих гравців ігрового дня.

Українець яскраво проявив себе у матчі проти Сербії, який завершився перемогою синьо-жовтих із рахунком 2:1. Саме Глют став головним героєм зустрічі, оформивши дубль і забезпечивши команді Дмитра Михайленка надважливий результат.

Статистичний портал SofaScore оцінив виступ українського вінгера у 8,6 бала. Це дозволило йому увійти до символічної збірної туру. Аналогічну оцінку отримав лише представник збірної Іспанії Хосе Морант, який у матчі проти Данії (3:0) відзначився голом та результативною передачею. Усі інші футболісти, які потрапили до команди туру, отримали нижчі оцінки.

Team of the Week provided by Sofascore

Для Глюта цей виступ став особливо важливим, адже він продовжує заявляти про себе як про одного з найцікавіших молодих гравців збірної України. Віталій народився у місті Гусятин Тернопільської області, а футбольну освіту здобував в Академії Чикаго. Раніше він виступав за юнацькі збірні США U-16 та U-17, за які провів 6 матчів, однак згодом прийняв рішення захищати кольори України.

Успішна гра Глюта стала частиною загального успіху української команди на турнірі. Збірна України вже гарантувала собі вихід до півфіналу Євро-2026. Крім того, команда Дмитра Михайленка забезпечила участь у чемпіонаті світу-2027 U-20, який відбудеться наступного року.

Попереду на синьо-жовтих чекає матч третього туру юнацького чемпіонату Європи проти Італії, що визначить переможця групи. Поєдинок відбудеться 5 липня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.