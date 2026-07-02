Збірна України U-19 гарантувала собі участь у півфіналі Євро-2026 та вийшла на ЧС-2027
Синьо-жовті здобули перемогу на однолітками з Сербії
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: УАФ
Юнацька збірна України U-19 здобула перемогу над однолітками з Сербії з рахунком 2:1 у другому турі групового етапу чемпіонату Європи. Завдяки цьому результату українці достроково гарантували собі місце в 1/2 фіналу турніру та кваліфікувалися на молодіжний чемпіонат світу-2027.
Перемогу синьо-жовтим приніс Віталій Глют, який відзначився дублем.
Україна очолює турнірну таблицю квартету B з 6 очками, маючи в активі також перемогу над Хорватією (3:1) у першому турі.
Заключний матч групової стадії проти Італії відбудеться 5 липня.
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