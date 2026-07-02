Денис Сєдашов

Юнацька збірна України U-19 здобула перемогу над однолітками з Сербії з рахунком 2:1 у другому турі групового етапу чемпіонату Європи. Завдяки цьому результату українці достроково гарантували собі місце в 1/2 фіналу турніру та кваліфікувалися на молодіжний чемпіонат світу-2027.

Перемогу синьо-жовтим приніс Віталій Глют, який відзначився дублем.

Україна очолює турнірну таблицю квартету B з 6 очками, маючи в активі також перемогу над Хорватією (3:1) у першому турі.

Заключний матч групової стадії проти Італії відбудеться 5 липня.

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